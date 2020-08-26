В «Комсомольскую правду» в Беларуси пришла внеплановая проверка

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 26 августа, в офис «Комсомольской правды» в Беларуси пришел Госконтроль с внеплановой проверкой.

Сообщается, что шесть человек проверяют служебные компьютеры генерального директора, юриста компании, серверы редакции. По некоторым данным, проверка по предписанию будет длиться до 6 октября.

В настоящий момент «Комсомольская правда» в Беларуси» не выходит - в понедельник, 17 августа, сданный в типографию в Минске номер «Комсомольской правды» в Беларуси» не был отпечатан. В дальнейшем ситуация повторилась.

Напомним, последние несколько недель в Беларуси были неспокойные. После выборов президента Республики в стране прошли протесты несогласных с озвученными результатами голосования. Выступления проходили в Минске и других городах страны. К настоящему моменту обстановка в государстве относительно стабилизировалась.