Врио губернатора Александр Цыбульский: Жителям домов, сошедших со свай в Архангельске, уже в этом году предоставят новые квартиры

Глава Архангельской области Александр Цыбульский (слева) и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев решили вопрос о переселении людей из аварийного жилья.

Жители сошедших со свай деревянных домов в Архангельске уже до конца этого года получат новые квартиры. Об этом сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский по итогам рабочей встречи с главой Минстроя РФ Владимиром Якушевым. Регион дополнительно получит из федерального бюджета 700 млн рублей на покупку жилья для людей, оставшихся без крыши над головой.

- Мы выработали вариант, как сейчас в ускоренном порядке переселить людей, прописанных в домах, которые сошли со свай. Договорились и определились по источникам финансирования, и решили по процедуре, как это будет сделано на данном этапе. То есть, я думаю, что в ближайший месяц этот вопрос будет решен, - рассказал Александр Цыбульский.

Региональные власти будут покупать для переселенцев готовые квартиры на рынке жилья в Архангельске. Приобрести их областное правительство собирается уже до конца 2020 года при поддержке из федерального бюджета.

Еще более 120 деревянных домов на сваях в Архангельске признаны аварийными и могут рухнуть в любой момент. Об этой проблеме Александр Цыбульский на днях рассказал Владимиру Путину во время видеоконференции с президентом.

- Мы до конца этого года закупим на рынке жилье для тех людей, которые сегодня остались на улице. А по остальным домам, которые находятся под угрозой разрушения и о которых я докладывал президенту (это 121 дом), мы в конце этого года – начале следующего начнем строительство жилого фонда, в который переселим людей, – рассказал глава Архангельской области.

Для того, чтобы расселить 121 деревянный дом, требуется дополнительное финансирование - порядка 3 млрд рублей. Александр Цыбульский сообщил, что во время совещания с Владимиром Якушевым источники финансирования были определены.

— С источниками финансирования есть понимание, – подтвердил глава региона.

Глава Минстроя Владимир Якушев считает, что региону нужно наращивать темпы строительства нового жилья, куда будут переселяться люди из аварийных и ветхих домов. Один из основных вопросов – переход на проектное финансирование при строительстве. Взаимодействие между застройщиками и банками необходимо наладить до автоматизма, при этом каждая сторона должна понимать, что строительство жилья сегодня – не просто бизнес.

- Аварийное жилье в регионе – проблема, которой надо было заниматься еще «вчера». Сейчас нам предстоит выработать порядок мер, чтобы максимально оперативно показать людям перспективу переселения, – подчеркнул Александр Цыбульский.