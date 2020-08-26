Голикова заявила, что российскую вакцину готовы купить 27 стран мира

Татьяна Голикова заявила, что российскую вакцину хотят приобрести 27 стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила о том, что российскую вакцину от коронавируса готовы приобрести многие страны мира.

«27 стран мира выразили готовность купить российскую вакцину», - сказала Голикова.

Также заместитель председателя правительства отметила, что «в России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом».

Напомним, что 11 августа президент Владимир Путин заявил о том, что Россия стала первой страной зарегистрировавший вакцину от коронавируса. Заявку на поставку препарата «Спутник V» подали сразу 20 стран.

Опробовать вакцину на себе выразили желание лидеры нескольких государств. Так, президенты Филиппин и Сербии заявили о готовности лично испытать на себе препарат созданный российскими учеными. Но в разговоре с Александром Лукашенко российский лидер заявил, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена новая прививка от COVID-19.