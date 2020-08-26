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Коронавирус Covid-19

Путин: Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса

Добровольцы из соседней страны примут участие в третьем этапе испытаний новой вакцины
Анастасия ЗыряноваАнастасияЗырянова
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Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса

Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. Ранее он договорился об этом с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

- Мы с Александром Григорьевичем это обсуждали. Договорились что Белоруссия подключится к финальному тестированию нашей вакцины и потом станет одной из первых, кто получит эту вакцину, - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Во время этого же совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что российскую вакцину от коронавруса хотят купить 27 стран. По ее словам, для производства препарата уже отобрали три промышленные площадки.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. предполагается, что в гражданский оборот препарат поступит в феврале 2021 года. При этом прививки от COVID-19 будут исключительно бесплатными и добровольными.

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