Путин заявил о необходимости открыть границы с другими странами

Путин подтвердил, что нужно открывать границы с другими странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин на заседании с правительством 26 августа заявил о необходимости открыть границы с другими странами.

«Открывать Россию для других стран нужно аккуратно, чтобы не допустить новой вспышки», - сказал президент РФ.

Напомним, что после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире, почти все государства объявили о закрытии «авиамостов», чтобы избежать стремительного распространения коронавируса и жертв эпидемии.

Более 4,5 месяцев границы между странами были закрыты. Выполнялись лишь вывозные рейсы, которые помогали российским гражданам вернуться на родину. Наша страна приняла решение возобновить сообщение с 1 августа с тремя странами. Великобритания, Танзания, Турция стали доступны для путешествий российским туристам. С 15 августа в список была добавлена Швейцария.