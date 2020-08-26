Эксперт указал событие, после которого рубль начнет укрепляться

Эксперт назвал событие, которое поможет рублю укрепить позиции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», назвал ключевые события, после которых российский рубль начнет укрепляться.

Сегодня отечественная валюта теряет по отношению к доллару и евро, при этом нефть взлетела почти на 2 процента. Остановить процесс ослабления рубля может снижение градуса опасений инвесторов, касательно геополитических событий.

- Внимание инвесторов будет обращено на комментарии с неформального саммита ЕС 27-28 августа по иностранным делам. Помимо этого, скоро состоится аукцион ОФЗ, но вряд ли он будет успешным. Влияют и угрозы введения новых санкций, - комментирует «Российской газете» эксперт.

Напряженности добавляют предстоящие выборы президента в США, если в Белый Дом придет Джо Байден, то перспективы введения антироссийских санкций возрастут.

- Если в восприятии инвесторов укрепится мысль, что новый виток санкций отложен, то рубль перейдет в коррекционное укрепление. Впрочем, пока, с точки зрения технического анализа, больше шансов на продолжение неблагоприятной тенденции, - заключил Коган.

Новый курс рубля на 26 августа предоставила мосбиржа.Так, евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года, а доллар превысил 76 рублей впервые с апреля 2020 года.