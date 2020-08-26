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Омские врачи заявили, что сторонники Навального поставили ему «политический диагноз»

В открытом письме медики сообщили, что боролись за жизнь блогера 44 часа
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Омские врачи заявили, что сторонники Навального поставили ему «политический диагноз»

Омские врачи заявили, что сторонники Навального поставили ему «политический диагноз»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сторонники блогера Алексея Навального инициировали травлю врачей, которые двое суток боролись за его жизнь. Об этом в открытом письме сообщили омские врачи, и назвали недопустимым давление на медработников.

По их словам, реакция на действия медиков, благодаря которым Навальный остался жив, противоречит здравому смыслу. Как говорится в открытом письме, сторонники блогера поставили ему «политический диагноз», который не имеет никакого отношения к медицине.

«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния ... По сути, мы столкнулись с таким явлением, как "политический" диагноз», - говорится в открытом письме, часть которого приводит ТАСС

В письме отмечается, что спасшему Навального врачей теперь «угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки». Подобное отношение авторы обращения назвали недопустимым, и заявили, что такие поступки «являются по-настоящему политическим диагнозом всем тем, кто пытается это делать».

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он был на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Накануне его транспортировали в Германии, и немецкие врачи заявили, что результаты обследования говорят об отравлении веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых сообщил, что российскими медиками в первый же день проработали версию об отравлении, однако она не нашла подтверждения

В настоящее время блогеру назначили еще один обширный анализ. Пока он остается в искусственной коме, острой угрозы для его жизни в настоящее время нет.

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