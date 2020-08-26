В России свободна половина коек для больных коронавирусом

Голикова заявила, что половина мест, предназначенных для больных ковид в России, свободны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина коек для больных коронавирусом в России свободна, заявила в среду, 26 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По данным проводимого мониторинга в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день почти половина коек, которые предназначены для больных ковид-инфекцией, являются свободными», - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация приняла стабильную форму. А также то, что российскую вакцину готовы приобрести 27 мировых держав.

Напомним, что Россия стала первой страной, сумевшей зарегистрировать вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Заявку на поставку вакцины «Спутник V» подали сразу 20 государств. Президенты Сербии и Филиппин выразили желание испытать на себе препарат прежде, чем он попадет в массовое производство.