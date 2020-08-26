Эксперты рассказали, где вкуснее шоколад - в России или в Европе

Эксперты рассказали, где вкуснее шоколад: в России или Европе Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На этой неделе в России разразился "шоколадный" скандал. ФАС (Федеральная антимонопольная служба) обвинила компанию Lindt в том, что поставляет в Россию шоколад более низкого качества, чем в Европу. В ответ на это Lindt сказали, что весь шоколад производится по одинаковой рецептуре на одних и тех же фабриках.

Эксперты решили выяснить, где же шоколад качественнее и вкуснее - в Европе или России.

- Мне кажется, эта тенденция, что нам присылают все самое худшее, немножко неправильная. Lindt – огромная компания, у которой очень высокий контроль качества. Я знаю большие компании, которые открыты в наших регионах, там всегда очень жесткая система качества. Потому что она идет на международном уровне, - рассказывает Алла Комиссарова, основательница шоколадного ателье «Принцесса Шоко».

Другой эксперт - президент Гильдии маркетологов Игорь Березин считает, что это лишь вопрос вкуса. Хороший шоколад есть и в России, и в Европе. А дальше уже дело за покупателем.

- Что касается ситуации с Lindt, то Россия – не первая страна, в которой такие вещи происходят. Были претензии и постоянно они возникают у стран Восточной Европы, которым тоже то ли кажется, то ли не кажется, что некоторые продукты, которые в Западной Европе, отличаются от тех, что в Восточной, - рассказал Березин в эфире радио "Комсомольская правда".

А вот владелец фирмы и сыровар Олег Сирота практически уверен в том, что шоколад Lindt в России не тот, что в Европе.

- Это классическая история. Они могут туда и пальмового масла напихать, и упростить, удешевить технологию. Поэтому такая история не только с шоколадом Lindt. Всем известны и сыры Valio, у которых есть заводы в Финляндии и в России. И это два совершенно разных продукта. Европейские производители считают российский рынок вторичным, что здесь можно продать то, что у них залежалось, - рассказал Сирота.

- Покупайте российское! Ищите российские бренды, честных производителей. Наших производителей точно контролируют больше, чем европейских., - призвал фермер.