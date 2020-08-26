Произведения искусства при затоплении в Третьяковке не пострадали

При затоплении в Третьяковке произведения искусства не пострадали Фото: Кадр видео

Произведения искусства в Новой Третьяковке на Крымском валу, где ранее произошло подтопление, не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба галереи.

В подтопленном зале находится выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

Как писал сайт kp.ru, в среду, 26 августа, в результате проливных дождей затопило один из выставочных залов Новой Третьяковки. Сообщили, что из-за сильного ливня произошла протечка крыши. Посетителей вывели из помещения, но сообщили, что галерея скоро откроется. В столице также затопило переходы в метро.

Напомним, главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильных порывах ветра до 15 метров в секунду в Москве и по области до вечера среды, 26 августа. Гидрометцентр объявил в столице предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.