Медведев назвал углеродный налог Евросоюза «скрытым протекционизмом» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза «скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом».

По его словам, в результате нового налоге значительно сократится потребление российской нефти и угля, в результате чего российские экспортёры потеряют миллиарды евро.

«Для российской экономики, с чем, собственно, и связано наше текущее обсуждение, это тоже будет иметь весьма серьёзные последствия. Могут пострадать наши базовые отрасли, такие как чёрная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика», - сообщил он в ходе совещания по вопросу «Об обеспечении долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС»

Медведев отметил, что стремление Евросоюза ввести углеродный налог «под прикрытием климатической повестки дня» уже вызвало обеспокоенность целого ряда стран. Так, по его словам, «без восторга» к этой идеи относятся и «крупнейшие экономические державы» США и Китай.