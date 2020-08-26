Научно-исследовательские институты Минобороны попали в "черный" список Минторга США

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) были внесены в черный список бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США.

В документе сказано, что у США есть все основания полагать, что все три организации имеют связи с испытаниями химического оружия, разработкой химических вооружений, а также создании биологического оружия, сообщает ТАСС.

В этот раз в "черный" список бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США попали более 60 организаций из России, Китая, Индонезии, Франции, Малайзии, Оман, Швейцарии, Пакистана и ОАЭ.

В американском документе отмечено, что предприятия якобы действуют в разрез с интересами национальной безопасности и внешней политики страны.

Подобные действия означают ужесточение правил экспорта для стран внесенных в список. Это значит, что они не получат лицензию, позволяющую им ранее приобретать продукцию двойного назначения.