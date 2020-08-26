Собянин: В испытании вакцины от COVID-19 примут участие 40 тысяч москвичей

Москвичи примут участие в испытании вакцины от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале клинических испытаний вакцины от COVID-19: в ее исследовании примут участие около 40 тысяч жителей столицы. Финансирование исследований Москва возьмет на себя. Об этом мэр написал в личном блоге на своем персональном сайте.

- Вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций мы начинаем в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Проведем их на базе городских медицинских учреждений, - рассказал столичный градоначальник.

Мэр Москвы сообщил, что исследование вакцины пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот. По его словам, принять участие в испытаниях может любой желающий — для этого нужно оставить заявку на сайте mos.ru. Проведение массовых исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины. После этого врачи расширят круг людей, которые смогут воспользоваться препаратом — например, сделать прививку от ковида смогут люди старше 60 лет.

- Пандемия сильно изменила нашу привычную жизнь. И все мы с нетерпением ждали создания вакцины от новой неизвестной болезни. И вот она есть, - отметил глава города.

Сергей Собянин напомнил, что Москва первой в России столкнулась с этой инфекцией. Сегодня у жителей столицы есть уникальная возможность стать участниками клинических исследований, которые помогут победить COVID-19.

- Принять участие в программе исследований смогут 40 тысяч человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru, - рассказал мэр.

Отбор претендентов будет вестись по медицинским показаниям. Врачи тщательно изучат каждую заявку и выберут тех людей, чье состояние здоровья подходит для испытаний.

- Если вы старше 18 лет, у вас нет симптомов ОРВИ и вы не болели COVID-19, переходите на сайт, оставляйте заявку и станьте одними из первых, кто получит проверенную защиту от коронавируса, - сообщил мэр.

Исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. В течение полугода испытатели будут находиться под постоянным контролем медиков.

- Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий. Мы также создали специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения, - рассказал Сергей Собянин. - Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.

Мэр Москвы подчеркнул, что вакцина уже прошла уже две стадии клинических исследований и хорошо себя зарекомендовала. У людей, сделавших прививку от COVID-19, есть антитела. Препарат переносится организмом также, как обычная прививка.

- Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания, - заверил Собянин. - Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса.

Напомним, выпуск первой вакцины «Спутник V» стартовал 15 августа. На следующей неделе в столице массово начнут прививать ею медицинских сотрудников.