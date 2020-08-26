Биолог рассказал, чем сухая вакцина от коронавируса отличается от обычной

Эксперт объяснил, чем сухая вакцина от коронавируса отличается от обычной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25 августа в России зарегистрировали сухую вакцину от коронавируса. Эксперт объяснил, чем этот препарат отличается от обычной вакцины и зачем он вообще нужен.

- Это та же самая вакцина, которая была уже использована, только она лиофильно высушена, поэтому получается порошок. Он гораздо стабильнее в хранении, его легче перевозить. Но он, правда, существенно дороже, - рассказал Анатолий Альштейн, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Но несмотря на это препарат еще должен пройти финальную фазу испытаний. Ожидается. что уже 3 сентября вакцина поступит в клиники Москвы, а 4 и 5 начнутся тестирования.

В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, все они старше 18 лет. Эта фаза испытаний займет пол года. Но параллельно с ней начнется вакцинация от COVID-19 на добровольной основе.