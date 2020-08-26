«Десять негритят» Агаты Кристи «уличили» в расизме и переименовали

Книга Агаты Кристи будет переименована из-за подозрения в расизме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали во Франции. Теперь произведение будет иметь название «Их было десять», сообщила радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.

Он рассказал, что сама Агата Кристи не была бы против подобных действий, зная, что ее произведение может кого-то обидеть, а в контексте последних событий, то многих афроамериканцев.

«Когда книга писалась, язык был другим и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру», — сказал Причард.

События популярного детектива происходят на Негритянском острове, где находятся десять человек. Один за другим их убивают, и с каждой смертью исчезает одна из фарфоровых фигурок маленьких негритят.

«Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то, — так нужно себя вести в 2020 году», — добавил потомок Кристи.

Нужно отметить, что книга под авторством Агаты Кристи с новым названием уже появилась на прилавках французских книжных магазинов. Ее стоимость составляет 5,6 евро.

Напомним, что из-за массовых протестов, поднявшихся после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, многие произведения искусства попали под волну осуждения. Так, в расизме обвинили режиссера Квентина Тарантино, который по мнению критиков намеренно использует в своих сценариях слово «нигер». Также стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм «Унесенные ветром» из списка просмотра. Но позже вернула его добавив дисклеймер (письменный отказ от ответственности за возможные последствия, которые может повлечь просмотр фильма).