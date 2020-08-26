Голикова попросила Путина продлить выплаты врачам, борющимся с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой продлить на сентябрь стимулирующие выплаты для медработников, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Голикова также сообщила, что на неделе правительство рассмотрит выделение дополнительных средств врачам за текущий месяц. По ее словам, на обеспечение президентских выплат медицинским работникам и другим категориям граждан, работающим с COVID-19, потребуется 12,1 млрд рублей.

Кроме того, в четверг, 27 августа, кабмин собирается выделить средства субъектам для региональных выплат медикам, работающим с коронавирусом.

В свою очередь российский лидер раскритиковал систему страховых выплат медработникам, дав поручение убрать «излишнюю бюрократию» и разобраться с нарушениями.

Напомним, ранее продлить стимулирующие выплаты= для медработников предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правиельства также отметил, что и региональные надбавки медицинским работникам будут продолжаться до декабря.