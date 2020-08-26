Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказали в досрочном освобождении Фото: REUTERS

Заключенному тюрьмы строгого режима в американском городе Аттик, штат Нью-Йорк, Марку Дэвиду Чепмена, который 38 лет назад застрелил Джона Леннона, отказали в досрочном освобождении. Такое решение суда он услышал в одиннадцатый раз.

Как передает New York Daily News, совет по условно-досрочному освобождению 19 августа отклонил его апелляцию Чепмена. Его, как и прежде, считают опасным для общества

Ранее вопрос об условно-досрочном освобождении поднимался в 2018 году. Тогда в заключении комиссии отмечалось, что выпускать Чепмена на свободу нельзя, поскольку это не только «несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества», но и «подорвало бы уважение к закону», «обесценило бы серьезный характер преступления».

Теперь Чапмен проведет за решеткой еще как минимум два года, и только в 2022 он снова получит право на досрочное освобождение.

Напомним, Марк Дэвид Чепмен четыре раза выстрелил в выходившего из лимузина лидера группы «Битлз» 8 декабря 1980 года, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался домой из студии, где они записывали альбом Walking on Thin Ice.