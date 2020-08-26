Пострадавшая при взрыве на улице Кубинка в Москве рассказала о спасении

Жильцы дома утверждают, что взорвавшуюся квартиру снимали "простые работяги" Фото: СОЦСЕТИ

Жительница дома №4 на улице Кубинка в Москве, рассказала о взрыве, который прогремел в одной из квартир, 26 августа. Сразу после хлопка начался сильный пожар.

В момент, когда все случилось, Нина вместе с детьми была дома. Сначала семья услышала хлопок, все поняли, что произошло что-то неладное.

-Стали одеваться, я позвонила по номеру «112», мне сказали, что уже был вызов. Мы хотели выйти в подъезд, а там уже было очень много дыма, — рассказала пострадавшая ФАН.

Нина вместе с детьми 6 и 12 лет вышла на балкон, захватив мокрые тряпки, чтобы дышать. Именно отсюда их достали прибывшие на место спасатели.

- Дочку передали через окно пожарным, а потом уже вытащили старшего сына. На третьем этаже, не под нами квартира, а рядом, там был сильный пожар... Голова побаливает, но мы, в принципе, быстро среагировали, быстро вышли, — поделилась она.

Москвичка говорит, что она и дети сильно напуганы. У старшего сына шоковое состояние. Нина добавила, что ее старший сын сильно испугался, у него было шоковое состояние.

- Квартиру, где произошел взрыв, снимали простые работяги, - заключила очевидица.

Еще одна жительница дома - Галина Викторовна рассказала, что взрыв прогремел на третьем этаже. Эту квартиру снимали приезжие из центральной Азии.

- У них такие скатки были, прижатые к плинтусам. Сколько их там не знаю. Женщина одна готовила на них, - рассказала Пятому каналу женщина.

В МЧС сообщили, что взрыв произошел не из-за газового оборудования. Скорее всего, сдетонировал неизвестный баллончик в зале. Из-за взрыва повреждена оконная перегородка.