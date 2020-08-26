Захарова назвала неприличными возможные санкции США из-за ситуации с Навальным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала возможные американские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Она заявила, что неприлично заявлять о каких-либо ограничениях, когда на столе нет доказательств.

«Очень, на мой взгляд, просто странно и, наверное, даже уже неприлично заявлять о санкциях и мерах, когда на столе нету фактов - их вообще, в принципе нет», - сказала дипломат в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом Захарова отметила, что такие шаги уже не удивляют. По ее словам, «нужен либо повод, либо этот повод будет создан, если его нет». «Мы к этому привыкли», - добавила она.

Напомним, что берлинские медики клиники Charite, где проходит лечение Алексей Навальный, заявили о его отравлении ингибиторами холинэстеразы. Омские врачи сказали, что тщательно проверяли данную версию о диагнозе пациента в первый же день его госпитализации, но не нашли ей подтверждения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального, и заявил, что Россия тоже заинтересована в то, чтобы понять и определить, что случилось с больным, но пока не может этого сделать.