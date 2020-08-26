Генпрокуратура начала проверку приватизации Башкирской содовой компании

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральная прокуратура по поручению президента России Владимира Путина начала проверку приватизации «Башкирской содовой компанией».

Напомним, в Башкирии разгорелся конфликт между местными жителями и «Башкирской содовой компанией», которая собиралась взять в разработку еще одну гору. Рассматривая эту проблему, российский лидер обратил внимание на то, что практически вся прибыль, которую компания получает, разрабатывая российские полезные ископаемые, выводится из страны. При этом почти ничего не идет ни в инвестиции, ни в социальную сферу.

Кроме того, глава государства отметил, что доля государства в «Башкирской содовой компанией», составлявшая более 60 процентов, за несколько лет была размыта почти вдвое. Путин попросил прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за активами со стороны государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Где деньги? Известно где - в оффшорах»: Путин раскритиковал работу Башкирской содовой компании

Одним из самых эмоциональных моментов заседания президента с членами правительства стала почти 10-минутная речь Владимира Путина о конфликте, разгоревшемся в Башкирии. [подробнее]