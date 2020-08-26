Захарова заявила о доказательствах внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерства иностранных дел России квалифицирует действия Вашингтона и ряда стран Евросоюза как вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки ... Вмешательство во внутренние дела суверенного государства - мы так это и квалифицируем», - сказала дипломат в эфире телеканала «Россия-1».

Захарова также отметила, что общественные деятели Белоруссии, желающие вступить в контакт с представителями России, могут обратиться в российское посольство.

Напомним, что после прошедших 9 августа президентских выборах в Белоруссии не утихают протесты. В США и Евросоюзе не признали победу действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.

Как писал сайт kp.ru, ЕС принял решение ввести санкции против «ответственных за насилие и фальсификации» в республики, а также изучит возможность включения в санкционный список Лукашенко