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Главный тренер "Локомотива" честно оценил игру своей команды после поражения от "Ахмата"

Марко Николич сказал, что остался недоволен действиями футболистов
Евгений НесынЕвгений НесынЕвгенийНесын
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Главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Локомотива" проиграли второй матч подряд в чемпионате России. На своем поле команда Марко Николича уступила со счетом 1:3 грозненскому "Ахмату". После матча главный тренер "железнодорожников" Марко Николич оценил действия в поединке:

- На первый тайм мы сегодня не вышли. Играли очень медленно, высокомерно, без уважения к сопернику. Так нельзя. Каждый второй мяч доставался «Ахмату». Во втором тайме энергии было больше, но если ты совершаешь такие серьезные ошибки и делаешь подарки сопернику, ты проиграешь матч. Я не доволен ни игрой, ни результатом. Вы знаете, что у нас много травмированных. В конце первого тайма травму получил Чорлука. Мы должны собраться и подготовиться к игре с «Зенитом», - заявил после матча главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

В воскресенье, 30 августа, у "Локомотива" - последний матч перед перерывом на игры сборных. Дома клуб Марко Николича примет питерский "Зенит". А вот "Ахмат" сразу же после этой игры встретится у себя дома со столичным ЦСКА.