Тренер "Ахмата" сказал, как его команде повезло в победной игре с "Локомотивом"

Андрей Талалаев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грозненский "Ахмат", победив в Москве на стадионе в Черкизово "Локомотив" со счетом 3:1, на время с 10 очками вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. После поединка главный тренер команды Андрей Талалаев дал оценку действиям своей команды в победной игре на поле "РЖД Арены":

- Я хотел бы поздравить болельщиков с победой. Сегодня многие серии прервали. Первый тайм сыграли хорошо, выполнили все что договаривались, после перерыва действовали нервно. Вся наша работа теперь должна быть сосредоточена на том, чтобы от таких потерь избавляться.

И вместе с тем, наставник "Ахмата" сказал важную вещь - доля везения для клуба из Грозного в этом поединке была существенной:

- Но надо помнить. "Локомотив" потерял двух игроков - Баринов и Миранчук. Нам повезло. Но это - и победа духа, с точки зрения трех очков. Есть большая доля везения, что календарь был составлен для нас так, - сказал Андрей Талалаев.

В воскресенье, 30 августа, у "Локомотива" - последний матч перед перерывом на игры сборных. Дома клуб Марко Николича примет питерский "Зенит". А вот "Ахмат" сразу же после этой игры встретится у себя дома со столичным ЦСКА.