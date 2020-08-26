Ураган «Лаура» в США: власти рекомендовали эвакуироваться около 1,5 млн человек Фото: REUTERS

Власти штатов Техас и Луизиана предписали или рекомендовали эвакуироваться около 1,5 млн местных жителей из-за приближающего к побережью урагана «Лаура».

Как передает телеканал CNN ураган сейчас находится в Мексиканском заливе, и движется на северо-запад со скоростью 7,1 метров в секунду. При этом скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 55,9 метров в секунду и продолжает постепенно расти.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, стихия достигнет побережья Техаса и Луизианы в течение суток, и усилиться до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Таким образом «Луара» может повредить даже прочным постройкам и повалить почти все деревья.

Напомним, в конце июля – начале августа на штат Флорида обрушился ураган Исайя. Был введен режим ЧС, однако работу спасателей осложняли правила, введенные в период пандемии коронавируса