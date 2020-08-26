Трамп направляет военнослужащих для борьбы с беспорядками в городе Кеноша

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп направляет в город Кеноша, штат Висконсин, федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии для «восстановления правопорядка» на фоне протестов после того, как правоохранители семь раз выстрелами в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка и ранили ему спину.

Протесты в городе Кеноша Фото: REUTERS

Протесты быстро превратились в беспорядки, которые сопровождаются мародерством, грабежами магазинов и уличным насилием. Ранее протестующие сожгли дилерский центр в городе, в котором дотла сгорели несколько десятков автомобилей.

Напомним, в июне по США прокатилась волна протестов, которые также переросли в беспорядки. Поводом стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания сотрудниками полиции. Во многих городах страны ввели комендантский час. Во многих штатах были развернуты войска Национальной гвардии, правоохранители применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ.