Пожар в ТРЦ "Ханой-Москва": спасатели эвакуировали более 500 человек

Пожар в ТРЦ "Ханой-Москва": спасатели эвакуировали 250 человек Фото: Александра БУДАЕВА

Вечером в среду, 26 августа, произошло возгорание в Торговом центре "Ханой-Москва", расположенном на северо - востоке Москвы, спасатели эвакуировали людей. Об этом сообщили представители экстренных служб столицы.

Как передают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы спасатели эвакуировали более 500 человек, огонь к настоящему времени потушен и пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, сегодня, 26 августа, пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Москве на улице Кубинка. По данным столичного главка МЧС причиной возгорания мог стать взрыв газового баллончика. В результате огонь охватил три этажа. Пострадали несколько человек, пятеро обратились за медицинской помощью, двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Из горящего здания спасатели смогли вывести шестнадцать человек.