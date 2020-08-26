США ввели санкции против более двух десятков китайских компаний Фото: REUTERS

Вашингтон принял решение включить в санкционные списки 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщил министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.

«Соединенные Штаты, государства-соседи Китая и международное сообщество критикуют претензии Коммунистической партии Китая на суверенитет в Южно-Китайском море и осуждают возведение искусственных островов для китайских военных», - приводят в пресс-релизе слова главы Минторга.

В заявлении ведомстве осуждается активность Пекина с 2013 года обеспечивать размещение своих аванпостов в Южно-Китайском море, что подрывает «суверенные права партнеров США в регионе».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что введением санкций Вашингтон поддержат «свободу на море» и выступает против «принуждения» в отношении американских союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии. По его словам, США не позволить китайским кампаниям «запугивать» и «наносить ущерб критически важным экосистемам».

Китай и члены АСЕАН (Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам) долгое время ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Вашингтон обвиняют Пекин в нарушение международных законов в связи с созданием на спорных островах военных баз.