Начальники штабов Вооруженных сил России и США провели телефонный разговор

Начальники штабов Вооруженных сил России и США провел телефонный разговор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 26 августа, руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонный разговор. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл.

В Пентагоне сообщили, что беседа состоялась на фоне сообщений об инциденте на севере Сирии, однако «в соответствии с предыдущей практикой они согласились не разглашать конкретные детали разговора».

Ранее в сирийской провинции Хасеке в районе селения Дерик произошло столкновение патрулей российских и американских вооруженных сил. Американские военные на бронеавтомобилях International MaxxPro попытались блокировать колонну российской военной полиции в составе БТР-82А, бронеавтомобилей «Урал», «Тигр» и «Тайфун», при этом один из MaxxPro попытался протаранить российский «Тайфун». Также на видео с места событий видно, что в воздухе колонну ВС РФ прикрывал вертолёт Ми-8.

Издание Politico со ссылкой на источник, заявило о пострадавших американских военнослужащих в результате инцидента. По данным издания, легкое сотрясение мозга получили четверо военных.