Минюст США заявил о попытках нацистской Германии и СССР повлиять на американские выборы

В Минюсте США заявили о попытках нацистской Германии и СССР повлиять на американские выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель министра юстиции США Джеффри Розен рассказал о попытках нацистской Германии и Советского Союза оказать влияние на исход американских выборов.

По его словам, лидеры нацистов применили несколько схем в пытках повлиять на президентские выборы 1940 года, выступая против президента США Франклина Делано Рузвельта, которого рассматривали как пробританскую фигуру.

«Холодная война привела к появлению целого набора новых вызовов с точки зрения иностранного злонамеренного влияния. СССР применял скрытые или вводящие в заблуждение тактики в рамках своих так называемых активных мер… дезинформации и другой пропаганды, спонсирования публикаций в попытке подорвать американские интересы», - заявил замминистра

Розен особенно отметил попытки КГБ «дискредитировать» сенатора Генри Джексона на праймериз демократов в 1976 году.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей видеоконференции Розен заявил, что Министерство внутренней безопасности и Минюст США подтвердили отсутствие свидетельств возможного влияние иностранного вмешательства на исход американских выборов в 2016 и 2018 годах. По его словам, «иностранные действующие лица» не могли бы оказать «существенное воздействие» на избирательную инфраструктуру