Еврокомиссар, побывавший на многолюдном ужине вопреки запретам из-за пандемии, подаст в отставку

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган приносит извинения за свое поведение Фото: REUTERS

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган, вокруг которого в Европе разгорелся громкий скандал из-за того, что он вопреки запретам принял участие в многолюдном мероприятии, решил подать в отставку, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя провинившегося европейского чиновника.

Дело в том, что на прошлой неделе Хоган побывал на праздничном ужине по случаю юбилея гольф-клуба в своей родной Ирландии, на котором присутствовало более 80 гостей. Между тем, само это торжество нарушало введенные властями ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Хогана обвинили в пренебрежении правилами страны-члена Евросоюза и нарушении кодекса поведения еврокомиссара, которые должны показывать пример обычным гражданам.

Кроме того, ирландские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили, что перед праздником в гольф-клубе Хоган посетил графство Килдэр, где сейчас действует строгий карантин из-за вспышек COVID-19, а также разговаривал по мобильнику за рулем, за что его останавливали полицейские. То есть, проштрафился основательно.

Политики Ирландии заявили, что хоть Хоган и принес публичные извинения за свое поведение, правительство «потеряло доверие» к своему представителю в Еврокомиссии.