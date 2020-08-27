Состояние здоровье Алексея Навального: свежие новости на 27 августа 2020 года

Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 27 августа 2020 года Фото: REUTERS

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

После экстренной посадки Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родственников, 22 августа оппозиционера транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику "Шарите". Все это время Навальный находится в коме. Вот что известно о его состоянии к этому часу, мы собрали самые свежие новости на 27 августа 2020 года:

- Последний раз в "Шарите" отчитались о состоянии Навального 24 августа. Немецкие врачи указали, что клиническая картина указывает на отравление ингибиторами холинэстеразы. Ожидалось, что очередная пресс-конференция в "Шарите" состоится 25 августа, но ее отменили без объяснения причин;

- Российские медики не согласны с выводами берлинских коллег. Отмечается, что версия отравления ингибиторами холинэстеразы проверялась с первого дня госпитализации оппозиционера в Омске, но не нашла подтверждения;

- Российская сторона готова передать "Шарите" все исследованные биоматериалы Навального, и в свою очередь просит предоставить данные лабораторных исследований "Шарите";

- В Кремле пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, так как до сих пор не установлен сам факт отравления, и предположительно использованное для этого вещество. «Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Несмотря на голословный характер возникающих утверждений о намеренном отравлении Навального, в США и Европе уже раздаются призывы использовать их как повод для очередных антироссийских санкций. Представитель МИД РФ Мария Захарова сочла их "странными" и "неприличными". "когда на столе нету фактов - их вообще, в принципе нет", - подытожила Захарова.