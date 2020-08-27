США обвинили хакеров из КНДР в краже денег из банков по всему миру

США обвинили хакеров из КНДР в краже средств из банков разных стран Фото: REUTERS

Северокорейские хакеры уже несколько лет взламывают компьютерные сети банков по всему миру, чтобы воровать деньги со счетов их клиентов. По крайней мере, так утверждают в Соединенных Штатах. По версии Вашингтона, Разведуправление Генштаба армии КНДР с 2016 года проводит хакерскую кампанию под названием Fast Cash («быстрые наличные деньги»), а в последнее время кибератаки на финансовые организации стали еще масштабнее и изощреннее.

«С февраля 2020 года Северная Корея возобновила атаки на банки в нескольких странах с целью проведения мошеннических международных денежных переводов и обналичивания средств через банкоматы», - говорится в совместном заявлении американских госструктур, среди которых Минфин и ФБР.

Документ был распространен 25 августа Национальным объединенным центром кибербезопасности и коммуникаций при МВБ США, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Штатах уже заявляли, что экономические санкции вынудили Пхеньян прибегнуть к кибератакам с целью хищения денег из банков ряда стран. Сообщалось, что атаки осуществляет группа хакеров под названием APT38, якобы работающая совместно с властями КНДР.