Россиянка двое суток провела в ледяной расщелине в Альпах

Швейцарские спасатели вызволили женщину из расщелины на леднике Гренц в Альпах. Фото: Facebook / Air Zermatt AG

Туристка, которая в одиночку отправилась погулять на ледник Гренц в Альпах без теплой одежды и специального снаряжения, упала в расщелину и провела там двое суток. Из ледяного плена женщину вызволили швейцарские спасатели, сообщает горно-спасательная служба Air Zermatt в Facebook.

«Пострадавшая – россиянка, проживающая в Германии. Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, она в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения», - отмечается в сообщении Air Zermatt.