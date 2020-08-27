В США оценили фильм об испытании «Царь-бомбы» в СССР

Испытание АН602 состоялось 30 октября 1961 года Фото: Кадр видео

В США внимательно посмотрели рассекреченный документальный фильм об испытаниях 50-мегатонной термоядерной бомбы в СССР, а издание The Drive посвятило ему целую статью.

Напомним, как писал сайт kp.ru, термоядерная авиационная бомба Н602, она же «Царь-бомба» или «Кузькина мать», сброшенная в 1961 году с самолета Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос», стала самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества и послужила демонстрацией силы Советского Союза Западу. Ее мощность в тротиловом эквиваленте оценивается в 58,6 мегатонны.

«Царь-бомба» послужила демонстрацией силы СССР Западу Фото: Кадр видео

В статье американского издания отмечается, что опубликованный на YouTube-канале «Росатома» документальный фильм «дает новый и захватывающий взгляд» на это уникальное испытание, так как до этого можно было увидеть только короткие видео и снимки взрыва «Царь-бомбы» в плохом качестве.

Саму же бомбу авторы статьи называют «чудовищным оружием» и «выдающимся технологическим достижением», которое оказалось слишком громоздким для того, чтобы его можно было применить на практике.

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30 октября 1961 года состоялись испытания самой мощной в мире бомбы – на полигон «Сухой нос» была сброшена термоядерная «Царь-бомба», названная позднее «Кузькина мать». Сегодня мы вспоминаем этот и другие взрывы огромной разрушительной силы (подробности).