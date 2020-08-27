Спецпредставитель Трампа: Китай не запугает США запуском своих баллистических ракет

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китаю не удастся запугать Штаты запусками своих ракет.

Таким образом он прокомментировал сообщения китайских СМИ о том, что в среду военные КНР в акватории Южно-Китайского моря осуществили успешный запуск двух баллистических ракет средней дальности, который должен послужить «предупреждением США».

«Если Китай думает, что запуски баллистических ракет каким-либо образом запугают Соединенные Штаты и наших союзников, они глубоко ошибаются», - написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Трампа, прикрепив к сообщению ссылку на статью газеты South China Morning Post.

В материале говорится, что ракеты «Дунфэн-26B» и «Дунфэн-21D» могут поражать как наземные, так и морские цели – например, авианосцы. Одна была запущена с территории северо-западной провинции Цинхай, вторая – с прибрежной восточной провинции Чжэцзян. Автор статьи отмечает, что цель этих учений – предупредить о нежелательности размещения иностранных сил в регионе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Маршалл Биллингсли сообщил, что США намерены разместить в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ракеты средней дальности.