Зеленский доложил заму Помпео о переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом посетили завод в Кривом Роге Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом и рассказал высокому гостю из Вашингтона о переговорах по Донбассу. Об этом в ночь на четверг, 27 августа, сообщила его пресс-служба, уточнив, что встреча прошла в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

В сообщении Офиса президента говорится, что лидер Незалежной «подробно проинформировал» заместителя Помпео «о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах», а Биган «назвал большим достижением сохранения всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня».

Кроме того, Зеленский говорил о «двустороннем сотрудничестве Украины и США», в частности, поднял вопрос финансовой и военной поддержки. Обсудили также действия обеих стран в условиях пандемии и события в Белоруссии.

Отмечается, что Биган похвалил Украину за «позицию невмешательства» в американские выборы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил о высоких шансах завершить конфликт в Донбассе после саммита в нормандском формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский рассказал о звонках Путину и почему Украину не берут в ЕС: «Потому что Россия не хочет»

Президент Украины представил, что бы он делал на месте Александра Лукашенко (подробности).