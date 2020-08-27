Чавушоглу: Турция сможет продавать найденный в Чёрном море газ Европе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после обнаружения месторождения природного газа в Чёрном море его страна «вошла в число крупных энергетических площадок», и сможет поставлять газ в Европу, передает агентство Reuters.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что найденное месторождение стало крупнейшим в истории Турции, и в том же районе, судя по всему, есть еще запасы газа.

«Мы будем использовать этот газ, чтобы удовлетворить свои собственные потребности, а излишки сможем экспортировать в Европу», - приводит агентство слова главы турецкого МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр финансов Турции Берат Албайрак сказал, что Анкара рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Чёрном море. Он добавил, что это открытие благоприятно скажется на имидже некоторых турецких компаний.