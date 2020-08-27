Новозеландского террориста приговорили к пожизненному заключению без права на УДО

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях новозеландского Крайстчерча Фото: REUTERS

Обвиняемый в атаках на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч австралиец Брентон Харрисон Таррант приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение, передает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на решение суда.

Объявив приговор, судья Кэмерон Мандер отметил, что преступления «новозеландского террориста» настолько ужасны, что он не считает даже такое наказание для него достаточно строгим. По словам судьи, «стрелок из Крайстчерча» напал не только на верующих в храмах, он «намеревался атаковать образ жизни Новой Зеландии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта 2019 года австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу по людям, собравшимся в двух мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, еще один раненый скончался в больнице.

Премьер Джасинда Ардерн тогда назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории Новой Зеландии.