Посол России в Вашингтоне назвал санкции США против российских НИИ беспочвенными

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов по поводу внесения двух научно-исследовательских институтов (НИИ) российского министерства обороны под предлогом якобы причастности к работе над химическим и биологическим оружием в «черный список» США, назвал очередные санкции Штатов беспочвенными, а само решение американского Минторга – «вызывающим недоумение».

«Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено», - сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что в сообщении о санкциях «используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать».

«Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», - приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook.

При этом Анатолий Антонов напомнил, что Россия избавилась от последних запасов боевых отравляющих веществ еще в 2017 году, а США до сих пор затягивают с их уничтожением, и на сегодняшний день «остаются единственным обладателем существенных запасов» химического оружия.

«Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации», - подытожил посол.

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