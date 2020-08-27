В экипажи российских пассажирских самолётов предложили включить врачей

В России предложили включать врачей в экипажи пассажирских самолётов Фото: Иван ВИСЛОВ

В России предложили включать врачей в экипажи пассажирских самолётов на рейсы по стране, если продолжительность перелета составляет более трёх часов. С такой инициативой выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, свое предложение он изложил в письме на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

Курдесов отмечает, что в случае чрезвычайных происшествий на борту – например, если кому-то из пассажиров лайнера вдруг стало плохо, экипаж не всегда в состоянии оказать медицинскую помощь вовремя. А врач сможет не только профессионально помочь человеку, но и оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа на рейсы, продолжительность полёта которых составляет более трёх часов», - цитирует его письмо к министру телеканал RT, в распоряжении которого есть копия документа.