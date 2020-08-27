Последние новости на утро 27 августа 2020: США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

«КП» – о последних новостях на утро 27 августа 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 27 августа 2020 года. Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии во время инцидента в провинции Хасеке, в результате которого якобы пострадали американские военнослужащие. Об этом в среду, 26 августа, заявил начальник пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот. В его заявлении, в частности, говорится, что «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины».

Ранее об инциденте в районе селения Дерик на северо-востоке САР со ссылкой на неназванный источник сообщило издание Politico. Уточнялось, что в результате четверо американских военных получили лёгкое сотрясение мозга.