Последние новости на утро 27 августа 2020: США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

«КП» – о последних новостях на утро 27 августа 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 27 августа 2020 года. Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии во время инцидента в провинции Хасеке, в результате которого якобы пострадали американские военнослужащие. Об этом в среду, 26 августа, заявил начальник пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот. В его заявлении, в частности, говорится, что «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины».

Ранее об инциденте в районе селения Дерик на северо-востоке САР со ссылкой на неназванный источник сообщило издание Politico. Уточнялось, что в результате четверо американских военных получили лёгкое сотрясение мозга.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов по поводу внесения двух научно-исследовательских институтов (НИИ) российского министерства обороны под предлогом якобы причастности к работе над химическим и биологическим оружием в «черный список» США, назвал очередные санкции Штатов беспочвенными, а само решение американского Минторга – «вызывающим недоумение».

Швейцарская горно-спасательная служба Air Zermatt рассказала о «чудесном спасении» россиянки, которая в одиночку отправилась погулять на ледник Гренц в Альпах без теплой одежды и специального снаряжения, упала в расщелину и провела там двое суток. К счастью, ее крики услышали альпинисты, случайно оказавшиеся рядом, они и вызвали спасателей. .Женщина чудом не получила травм, только легкое переохлаждение. Её вертолетом доставили в ближайшую больницу.

Новозеландского террориста Брентона Тарранта, который в марте прошлого года расстрелял людей в двух мечетях города Крайстчерч, приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Судья отметил, что преступления австралийца настолько ужасны, что даже такой приговор для него недостаточно строг.

Тем временем в США внимательно посмотрели и оценили рассекреченный документальный фильм об испытаниях 50-мегатонной термоядерной бомбы в СССР. Напомним, авиационная бомба Н602, она же «Царь-бомба» или «Кузькина мать», сброшенная в 1961 году с самолета Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос», стала самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества и послужила демонстрацией силы Советского Союза Западу. Ее мощность в тротиловом эквиваленте оценивается в 58,6 мегатонны.

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