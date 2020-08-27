Счётная нашла палата проблемы в управлении компаниями с госучастием

Счётная палата России опубликовала материалы, в которых говорится о необходимости доработки системы корпоративного управления организациями с участием государства. Также в них сказано, что в федеральных государственных унитарных предприятиях (ФГУП) и акционерных обществах (АО) с госучастием не ведётся достоверного учёта.

- Нет единых подходов к определению размера чистой прибыли и дивидендов, которые эти организации должны перечислять в федеральный бюджет. В результате это приводит к вариативности дивидендных выплат, - сказано в публикации Счётной палаты.