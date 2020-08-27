Российские учёные создали детектор коронавируса в воздухе

Специалисты из РФ изобрели способный найти COVID-19 в воздухе прибор Фото: REUTERS

Специалисты Красногорского завода имени С. А. Зверева представили на форуме "Армия - 2020" первый в России медико-биологический прибор, способный обнаружить в воздухе наличие вирусов, бактерий и токсинов. Его назвали "Детектор-БИО", рассказал генеральный директор завода Александр Новиков.

- Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов, - рассказал Новиков РИА Новости.