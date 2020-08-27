Американский ветеран объяснил, в чём Россия уязвима в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия уязвима с точки зрения "стратегического сдерживания" из-за своей зависимости в использовании морских путей, заявил ветеран военно-морских сил США Брэдфорд Дисмьюкс, написавший книгу "Советская военно-морская дипломатия". Он объяснил такую зависимость глобализацией.

Дисмьюкс также отметил, что уязвимость России продолжает усугубляться, сообщил портал Clio’s Musings.

Ветеран ВМС подчеркнул, насколько важен торговый флот России, отметив, что по числу торговых судов страна находится на втором месте после Китая. Он также считает, что если Россия проявит агрессию в адрес НАТО, альянс должен объявить полную блокаду и контролировать, чтобы она соблюдалась всеми доступными гражданскими и военными средствами.