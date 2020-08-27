В России произошла утечка данных 55 тысяч клиентов банков

Скомпрометированы карты 55 тыс. клиентов маркетплейса Joom Фото: Анастасия Осипова

Центробанк и платёжная система Visa сообщили банкам, что случилась утечка данных карт клиентов. Информация о 55 тысячах пользователей оказалась в открытом доступе из-за утечки данных пользователей маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая.

В базе данных Joom были перечислены первые шесть и последние четыре цифры номера карт, сроки их действия, название банковской организации, имя, фамилия, адрес электронной почты и проживания владельца карты, сообщает РБК. Издание отмечает, что базу можно было бесплатно приобрести на несколько специализированных сайтах и в соответствующих Telegram-каналах.