Убивший двух афроамериканцев подросток оказался сторонником Трампа

В США задержали подростка по делу об убийстве двух человек в ходе протестов Фото: REUTERS

Подозреваемый в убийстве двух афроамериканцев во время беспорядков в штате Висконсин 17-летний Кайл Риттенхауз в январе 2020 года посещал митинг в поддержку президента США Дональда Трампа в штате Айова. Об этом сообщил портал Buzzfeed.

Отмечается также, что Риттенхауз опубликовал видео с митинга в TikTok, на котором видно, что он сидел в первом ряду. Подросток также публиковал посты в поддержку полиции и заявлял, что поддерживает Трампа.