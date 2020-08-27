В Минске пресечена несанкционированная акция около Дома правительства

Сотрудники силовых структур пресекли несанкционированную акцию. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В Белоруссии сотрудники ОМОНа и милиции приехали около 20:50 26 августа к Дому правительства в Минске на Площади Независимости. На площади в это время находились порядка 200 человек. Сотрудники силовых структур пресекли несанкционированную акцию.

Сначала прибывшая милиция не вмешивалась в акцию и требовала закончить несанкционированную манифестацию. Позже на площадь приехали сотрудники ОМОНа. Тогда протестующие начали расходиться, сообщает ТАСС.

Часть протестующих была задержана, в их отношении составят протоколы об административном нарушении.

- Да, факты задержаний подтверждаем, - заявили в ГУВД Мингорисполкома.

Протесты в Белоруссии начались после того, как 9 августа в республике прошли выборы президента.