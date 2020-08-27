В Барнауле задержали военнослужащего РВСН за передачу гостайны Украине

В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины ФСБ задержала военнослужащего РВСН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ задержала в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения за госизмену. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что задержанный военнослужащий передавал спецслужбам Украины данные, содержащие государственную тайну.

Военного арестовали, в его адрес завели уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена").

- ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения, - передаёт ТАСС слова представителя ЦОС ФСБ.