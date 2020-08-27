Губернатор Вениамин Кондратьев: Краснодарский край предоставит бизнесу поддержку на 116 млрд рублей в ближайшие 4 года

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке регионального бизнеса. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

В ближайшие четыре года бизнес Краснодарского края получит поддержку на 116 млрд. рублей. Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе. В совещании приняла участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Список мер поддержки включает в себя самые разнообразные варианты помощи предпринимателям - от разработки проекта до предоставления субсидий и преференций. Как отметил Вениамин Кондратьев, каждый год для бизнеса выделяется 25 млрд рублей господдержки, в том числе 11 млрд рублей - в виде налоговых льгот. От развития экономики в конченом счете выигрывают все: региональный бюджет получает приток налогов, и жители Кубани — рабочие места и стабильный доход.

- Сначала мы даем преференции, а потом будем получать результат – рабочие места и налоги, – подчеркнул глава региона. – В ближайшие четыре года предоставим 116 млрд рублей в виде налоговых льгот, микрозаймов, поручительств, субсидий, в том числе на создание инженерной инфраструктуры. Краснодарский край – энергодефицитный регион, думаю, что при поддержке АСИ, сможем эту проблему решать.

Глава АСИ Светлана Чупшева пообещала кубанским проектам федеральную поддержку.

– Мы уже видим серьезную динамику по настройке сервисов для бизнеса в крае. Регион вырос в общероссийском рейтинге инвестклимата с 13 на 6 место, - отметила Светлана Чупшева.

Рост стал возможным благодаря тому, что губернатор и региональное правительство смогли решить главные проблемы, с которыми обычно сталкиваются инвесторы. Например, время подключения к инженерным сетям и согласование разрешений на строительство уменьшились в два раза.

Кубань традиционно остается привлекательным для инвесторов регионом: на долю Краснодарского края приходится 40% крупнейших инвестиционных проектов ЮФО. За последние пять лет здесь стартовали 387 крупных проектов, которые принесли экономике региона 450 млрд рублей.

– Совместно с АСИ мы будем и дальше работать над улучшением делового климата, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Мы должны создать такие условия, чтобы наш бизнес был устойчивым и защищенным от любых вызовов.

Ранее губернатор Кубани подписал антикризисный план по скорейшему восстановлению экономики после пандемии. В него вошли как антикризисные меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших сфер, так и преференции для инвесторов. Эксперты уже называют принятые губернатором меры поддержки беспрецедентными. К 2021 году в регионе должны запустить не менее 100 новых инвестпроектов, и для инвесторов создаются самые привлекательные условия. В частности, в течение трех лет регион будет предоставлять субсидии на оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки по инвестпроектам, стоимость которых составит от 100 млн до 1 млрд. рублей.